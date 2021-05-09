Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kardeşlerim dizisinin yayınlanan son bölümünde heyecan doruktaydı. Dün akşam yayınlanan bölümde okuldaki yardım kermesine katılan Akif, yine yapacağını yapar. Herkesin içinde Suzan’ın kayıp oğlunun Ömer olduğunu açıklar. Herkes büyük şok yaşarken, nefesler Ömer’in vereceği tepki için tutulur... Kardeşlerin heyecan dolu gelişmeleriyle her Cumartesi atv’de.
Suzan Ömer'in oğlu olduğunu öğrendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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