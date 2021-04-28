Tipi, Gönül'e kavuşuyor

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dün akşam yayınlanan bölümü ile nefesleri kesti. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümüne Tipi’nin ölümü damga vurdu. Tipi, eşinin mezarı başında, Macit’in oğlunun intikam planının hedefi oldu. Hızır Çakırbeyli’nin kollarında ölüme düştü. İşte EDHO'dan çok özel sahne...