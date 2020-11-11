Utku'nun annesi Fikriye'yi Esra Erol'da buldu

Utku'yu 9 aylıkken bırakıp giden annesi Fikriye Ankut'u Esra Erol'da buldu. Oğlunu görmek istemediğini söyleyen anne Fikriye, şoke açıklamalarda bulundu. "11 yıllık evliyim, üç çocuğum var. Utku göründüğü gibi biri değil, hem bana hem çocuklarıma zarar verebilir. Utku'nun psikolojik sorunları var" dedi.
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