Yalnız Kurt 11. bölüm 2. fragman izle

DİZİNİN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nazar, Selçuklu Fabrikası'nı patlatmak için patlayıcı malzemelere ihtiyaç duyar. Nizam sabotaj için gerekli olan bu malzemeleri hazırlar ve fabrikaya sokmaları için Ulvi ve Akın'a teslim eder.

Doğan daha önce hangarı basan ve Rus'u elinden alan kişinin emniyet müdürü Tekin Giritli yani Viking olduğunu öğrenir. Viking'in telefon numarasını bulur ve kendisi ile bir görüşme ayarlar.Sare Hollanda'ya gitmemiştir ve Saadet'in evinde olan Ela'nın yanına gelir. Bir müddet burada kalır. Doğan ise Sare'nin yerini bulmuş ve onu izlemektedir. Sare ise kimsenin orada olduğunu bilmediğinden emindir.

Nazar, Vedat ve Karlov klima aracıyla Selçuklu Fabrikası'na gelirler. Akın araçlarını içinde patlayıcıların olduğu askeri aracın yanına park ettirir ve arka taraftan kimsenin görmeyeceği şekilde patlayıcıları klima aracına naklederler. Vedat ve Karlov patlayıcıları klima ünitesi kamuflajıyla fabrikaya sokarlar ve montajını bir sonraki gün yapacaklarını söylerler. Fakat bir sonraki gün fabrikada ilaçlama yapılacağını öğrenirler ve klima montaj işini geceye çekerler. Yani fabrikayı bir sonraki günü beklemeden gece patlatacaklardır.

Altay, Davut'un kulübesindedir. Ahmet gelir. Altay sorar ama Ahmet de kumandanın nerde olduğunu bilmiyordur. Ahmet kumandanın daha önce de yaptığı gibi Altay'ı, Sare konusunda uyarır. Sare ise Ela'nın yanındadır. Viking'i arayarak Doğan ile görüşüp görüşmediğini sorar. Kendisinden şüphelenip şüphelenmediğini öğrenmek ister. Doğan ise Viking'in neden peşine düştüğünü öğrenmek istiyordur. Sare rahatlamıştır. Viking, Sare'ye artık dönmesini söyler.

Sare eve dönmeden önce Esra'nın mezarına gider. Altay da oradadır. Birlikte kulübeye doğru geçerler. Sare'nin uçağı plana göre yarın İstanbul'da olacaktır. Bu sebeple Sare eve dönmeyip gece kulübede Altay'ın yanında kalır.

Enver, fabrikaya gelir ve Gündüz'e haber getirir. Akın onları gözlemektedir ve Ulvi Paşa'yı arayarak Gündüz'e bir haber geldiğini söyler. O sırada Gündüz ise Ulvi Paşa'yı aramaktadır. Ulvi Paşa'ya yarın Yıldırım Projesi'ni canlı yayında tüm dünyaya ilan edeceklerini söyler. Ulvi hemen bu bilgiyi Nizam'a iletir. Nizam ve Mira keyiflidir. Gece tüm hazırlıkları tamamlayıp bütün dünyanın gözü proje üzerindeyken onu patlatacaklardır.

Nazar, Vedat ve Karlov fabrikaya girer ve patlayıcıları prototipin muhtelif yerlerine yerleştirirler. Onlar fabrikadan ayrıldıktan sonra Akın da askerlerini toplar ve fabrikadan ayrılır.

Doğan mutfakta Sare'yi bekler. Sare gelince evdeki herkesi dışarı çıkarır. Sare ters giden bir şeyler olduğunu anlar. Doğan, Sare'nin Esra'nın iki kardeşi olduğunu anlamıştır. Hatta Esra'nın da devlet görevlisi olarak yanına girdiğini biliyordur ama hem devletin kendisine ihtiyacı olduğundan arkasında durması hem de Esra'ya aşık olması sebebiyle buna ses etmemiştir. Artık her şeyi açıkça konuşurlar. Ama Sare'nin beklemediği bir şey vardır. Doğan, Ela ve Saadet'i eve getirmiştir. Artık Ela, Doğan'ın elindedir. Doğan, Sare'den kimseye bir şey belli etmeden Esra gibi davranmaya devam etmesini ister. Böylece devletin kendisini koruduğundan emin olacaktır.

Mira ve Nazar hakim bir tepede İstanbul'u seyrederler. Nazar, bombayı patlatacak kumandayı Mira'ya verir. Mira gergin ve heyecanlıdır. Selçuklu fabrikası patlatılmıştır. Etrafı bir ateş ve duman bulutu kaplar. Mira, Nizam ve Nazar patlamayı keyifle izlerler.

Mira hazırlığını yaptığı parti için herkesi evine toplar. Partide herkes keyiflidir. Mira'nın adamlarından biri gelir ve Mira'ya bir haber getirir. Mira televizyonu açar ve ekranda Gündüz Selçuklu, Kayseri'de Yıldırım projesini dünyaya duyurmaktadır.

Nazar hemen Karlov ve Vedat'ı arar. Tuzağa düştüklerini ve havayolu ile değil karayolu ile Türkiye'yi terketmelerini söyler. Vedat ve Karlov daha önce B planı olarak hazırladıkları araca binerler. Yol kenarında ise Altay vardır. Altay'ın hamlesiyle araç patlar. Altay uzaklaşır.