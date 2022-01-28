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    Yeniasır TV Ekran Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı izle

    Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 28.01.2022, 22:32

    Atv ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanan “Yalnız Kurt” Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye’ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. İlk bölümü ile çok beğenilen Yalnız Kurt'un merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yalnız Kurt 2. bölümde yaşanacaklar...

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
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