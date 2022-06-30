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    Yeniasır TV Ekran Yeşilçam'ın duayen sanatçısı Cüneyt Arkın'a veda

    Yeşilçam'ın duayen sanatçısı Cüneyt Arkın'a veda

    Giriş Tarihi: 30.06.2022, 13:33

    Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 85 yaşındaki usta sanatçı Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

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    İçimizdeki Ateş 2.bölüm 2.fragmanı
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    Gül Masalı 2.bölüm 3. fragmanı
    Gül Masalı 2.bölüm 3. fragmanı
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    Atatürk Kültür Merkezi'nde olan A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Bugün Yeşilçam'ın usta oyuncusu, dev çınarı ve yakışıklı jönü Cüneyt Arkın'a veda ediyoruz. Şu anda naaşı geldi. Burada zabita ekipleri ve sevenleri tarafından karşılandı. Arkın'ın naaşı Türk bayrağına sarılı bir şekilde götürülüyor. 85 yaşında hayata gözlerini yumdu usta oyuncu. 300'den fazla filmde rol alan, başrol oynayan birisinden bahsediyoruz, Cüneyt Arkın'dan bahsediyoruz. Bugün ilk tören Akm'de olacak, ardından da Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Şüphesiz ki hem sevenleri hem dostları bugün burdalar. Saat 10.30'da Akm'deki törenin başlaması bekleniyor ve sonrasındaysa öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınıp, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda da toprağa verilecek." ifadelerini kullandı.

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