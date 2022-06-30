Yeşilçam'ın duayen sanatçısı Cüneyt Arkın'a veda

Atatürk Kültür Merkezi'nde olan A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Bugün Yeşilçam'ın usta oyuncusu, dev çınarı ve yakışıklı jönü Cüneyt Arkın'a veda ediyoruz. Şu anda naaşı geldi. Burada zabita ekipleri ve sevenleri tarafından karşılandı. Arkın'ın naaşı Türk bayrağına sarılı bir şekilde götürülüyor. 85 yaşında hayata gözlerini yumdu usta oyuncu. 300'den fazla filmde rol alan, başrol oynayan birisinden bahsediyoruz, Cüneyt Arkın'dan bahsediyoruz. Bugün ilk tören Akm'de olacak, ardından da Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Şüphesiz ki hem sevenleri hem dostları bugün burdalar. Saat 10.30'da Akm'deki törenin başlaması bekleniyor ve sonrasındaysa öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınıp, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda da toprağa verilecek." ifadelerini kullandı.