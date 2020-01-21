Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/zalim-istanbul-28-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zalim İstanbul dün akşam heyecan dolu bir bölüm ile ekranlara geldi. Agah, Nedim'in yaşadıklarını öğrendiklerinden sonra Şeniz'i köşkten kovar. Şeniz' destek kızı Damla'dan gelir. Tüm yaşananları fırsat bilen Damla ise kendini köşkün yeni hanımı ilan eder. Cenk ise annesi olmadan evde Nedim'e karşı tek başına mücadele edeceğinin farkındadır. Ancak Şeniz köşke geri dönmek ve Nedim'e karşı kazanmak için elinden geleni yapacaktır. İşte Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı...

Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Şeniz, Nedim ile konuşmak istediğini söyleyip onu kaldığı otele çağırır. Ancak Şeniz'in başka bir planı vardır, Nedim'i öldürmek. Bıçakla Nedim'e saldıran Şeniz, Nedim'in karşı koyması ile cam sehpanın üzerine düşünce boynundan yaralanır. Olay Nedim'in üzerine kalır. Tüm deliller onu işaret etmektedir. Nedim yakalanıp mahkemeye çıkarılır. Nedim kurtulabilecek mi yoksa hapse mi girecek? İşte detaylar...