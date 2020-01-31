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Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı

Giriş Tarihi: 31.01.2020, 20:08

Zalim İstanbul'un yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu ortaya çıkıyor. Bu gerçeği öğrenen Cemre ne yapacaktır? İşte Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı...

Zalim İstanbul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde tüm gemileri yakan Nedim, Agah'ın karşısına geçip beklenen konuşmayı yapar. Artık onun yanında değil, karşısında olduğunu söyler. Karaçay Köşkü için sıkıntılı zamanlar devam etmektedir. Cenk'in Nedim'e karşı gittikçe yükselen öfkesi etrafındakileri de kasıp kavurur. Ancak ortaya çıkacak olan gerçek Cenk ve Nedim dahil herkesin hayatını onarılamaz bir şekilde değiştirecektir. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu yapılan DNA testinde ortaya çıkar. Gerçeği öğrenmek zorunda kalan Cemre ne yapacağını şaşırır. Üzerindeki bu yük artık ona ağır gelmektedir. Çareyi annesi Seher'e sığınmakta bulur.

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