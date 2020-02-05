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Zalim İstanbul'un merakla beklenen 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu öğrenen Cemre, Şeniz tarafından kaçırılır. Cemre kurtulabilecek mi? Gerçekler ortaya çıkacak mı? İşte Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı...

Zalim İstanbul'un 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Nedim ve Cenk'in kardeş olduğu gerçeğini öğrenen Cemre için işler karışır. Şeniz için ihtimaller oldukça daralmıştır. Cemre'nin bu gerçeği diğerlerine söylemesi Şeniz'in zor olan hayatını daha da zorlaştıracaktır. Bu yüzden Şeniz bir plan yapar ve Cemre'ye oyun oynayarak onu kaçırır. Cemre'nin ortadan kaybolmasıyla Seher yıkılır. Cenk başta olmak üzere herkes Cemre'yi aramaktadır. Şeniz kendi kandırmaya çalışsa da vicdanıyla yüzleşmekten kaçamaz. Nedim aldığı mesaj ile şoke olur. Cemre'nin kaderi ona bağlıdır. Cemre'ye ne olacak? İşte Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı...