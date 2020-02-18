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Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 18.02.2020, 10:31

Zalim İstanbul'un dün akşam yayınlanan 31. bölümü sonrası dizinin yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Agah büyük sırrı öğrenecek mi? İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı...

ZALİM İSTANBUL 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Agah, Cemre'yi kaçıranları yakalatmıştır. Adamları sorguya çekerken okların Şeniz'i göstermesi an meselesidir. Öte yandan Cemre, Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu gerçeğini ikisine de söylemeye kararlıdır. Şeniz, Cemre'nin hiç beklemediği anda onu sevdikleriyle vurmaya hazırlanmaktadır. Cenk ise, Cemre'yi bir kez daha kaybetmemeye kararlıdır ve Cemre'yi şaşkına çevirecek bir hazırlık içindedir.

Bütün bunlar olurken Ceren, üstündeki baskıya daha fazla dayanamaz ve ablasına bebeği hakkında gerçekleri söylemek için harekete geçer.

Oya ise, büyük planını adım adım kurmaktadır. Ufukta, köşkte yaşamaya başlayacak olan gizemli bir misafir görünür.

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