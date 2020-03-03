Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı izle

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Zalim İstanbul'un dün akşam yayınlanan bölümü sonrası dizinin hayranları tarafından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Agah'ın gerçekleri öğrenmesi sonrası kaçmaya çalışan Şeniz'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Çatıdan aşağı düşen Şeniz ölecek mi? Agah'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? İşte Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı...