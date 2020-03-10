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Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 10.03.2020, 11:41

Zalim İstanbul'un dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümü sonrası dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cenk'in bebeği Cemre'ye itiraf etmesinin ardından neler yaşanacak? Köşkte dengeler değişiyor mu? İşte Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı...

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