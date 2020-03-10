Zalim İstanbul'un dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümü sonrası dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cenk'in bebeği Cemre'ye itiraf etmesinin ardından neler yaşanacak? Köşkte dengeler değişiyor mu? İşte Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı...
Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.