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Züleyha bu kez Yılmaz'la gidecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm tek parça izle!

Giriş Tarihi: 25.10.2019, 01:06

25 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle ATV'de izleyici ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 41. bölümü yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünü tek parça izlemek isteyenler internette 41. bölümü ararken dizinin takipçileri tarafından da bu hafta ki bölümde en çok merak edilen soru 'Züleyha bu kez Yılmaz'la gidecek mi?' oldu. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova 41. son bölüm tek parça izleme sayfası!

Bir Zamanlar Çukurova 41. Bölüm izle yeni bölüm izle

DEMİR İDAMA MI MAHKUM OLUYOR?

Demir'in hayatının, Şermin'in iki dudağı arısında olduğu sabah, Konak'ta da gerilim hakimdir! Hünkar elbette, Yılmaz ile kaçmaya çalışan Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masumiyetinin tek şahidi Haminne'dir ve o da hiçbir şey hatırlamamaktadır. Züleyha bir yandan masumiyeti ispat etmeye çalışmaktadır. Ancak bir yandan da Hünkar'ı her an kaçacağına dair korkutmaya devam edecektir.

FEKELİ YENİDEN SİLAHINI ELİNE ALIYOR!

Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında hayatının bir kez daha yıkılır. Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice'yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır. Fekeli, Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan'ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.

SANİYE ÖLÜMÜN PENÇESİNDE, GAFFUR PERİŞAN!

Çukurova'da adeta yer yerinden oynarken, Saniye de evdeki fırtınadan nasibini alır ve merdivenlerden yuvarlanır. Gaffur hastaneyi ayağa kaldırırken, Hünkar sağ kolu Saniye'nin yanından bir dakika bile ayrılmaz. Bu olayda da çiftlikteki tüm oklar Züleyha'ya yönelecektir.

SABAHATTİN BAŞHEKİM OLUNCA KIYMETE Mİ BİNECEK?

Şermin, Sabahattin'i tamamen kaybetmek istemezken, bir de onun başhekim olduğunu öğrenir. Artık, boşanmamaya kararlıdır. Şimdi herkese Şermin Yaman'ın kim olduğunu göstermenin peşine düşer. Ancak Şermin, Paris'e gitmek için çıktığı yolda kendini hastanede bulacaktır.

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