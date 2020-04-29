3 Mayıs Pazar gecesine kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile vatandaşlar hangi dükkanların açık olduğunu merak ediyor. Ramazan ayının başlaması sebebiyle de marketlerin açık olup olmadığı özellikle merak ediliyor. Peki 1-3 Nisan tarihlerinde marketler açık olacak mı? Marketlerin çalışma saatleri neler? İşte detaylar...
1-3 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Market çalışma saatleri neler? Eczaneler açık olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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