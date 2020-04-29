1-3 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Market çalışma saatleri neler? Eczaneler açık olacak mı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/1-3-mayis-sokaga-cikma-yasaginda-marketler-acik-mi-market-calisma-saatleri-neler-eczaneler-acik-olacak-mi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

3 Mayıs Pazar gecesine kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ile vatandaşlar hangi dükkanların açık olduğunu merak ediyor. Ramazan ayının başlaması sebebiyle de marketlerin açık olup olmadığı özellikle merak ediliyor. Peki 1-3 Nisan tarihlerinde marketler açık olacak mı? Marketlerin çalışma saatleri neler? İşte detaylar...