Kademeli normalleşme sonrası Türkiye 1 Haziran'da başlayacak yeni süreci merak ediyor. Gözler yarın yapılacak olan Kabine toplantısına çevrildi. Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hangi normalleşme adımları atılacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.
1 Haziran sonrası neler değişecek? Gözler Kabine'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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