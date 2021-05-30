1 Haziran sonrası neler değişecek? Gözler Kabine'de

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Kademeli normalleşme sonrası Türkiye 1 Haziran'da başlayacak yeni süreci merak ediyor. Gözler yarın yapılacak olan Kabine toplantısına çevrildi. Kafe ve restoranlar açılacak mı? Hangi normalleşme adımları atılacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.