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    Yeniasır TV Gündem 1 Mayıs'ta hafta sonu 3 günlük yeni sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

    1 Mayıs'ta hafta sonu 3 günlük yeni sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

    Giriş Tarihi: 27.04.2020, 12:41

    Son dakika haberi... Hafta sonu 3 günlük yeni corona virüsü (Covid 19) sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında 1 Mayıs 2020 Cuma günü ile 3 Mayıs 2020 Pazar günü arasında corona virüsü sokağa çıkma kısıtlaması konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

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