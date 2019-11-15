 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > 10 Kasım’da bir skandal görüntü daha! Atatürk fotoğrafına secde ettirdiler

10 Kasım’da bir skandal görüntü daha! Atatürk fotoğrafına secde ettirdiler

Giriş Tarihi: 15.11.2019, 10:40

10 Kasım'da Atatürk'ü anma programı kapsamında ilkokul öğrencilerin Atatürk fotoğrafına secde ettirildiği skandal görüntülerin bir benzerinin Beylikdüzü'nde yaşandığı ortaya çıktı. Beylikdüzü Fatma Şensoy İlkokulu'nda velilerce kaydedilen görüntülerde öğrencilerin Atatürk fotoğrafının önünde secde ettiriliyor.

Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde kaydedilen skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

İstanbul Ümraniye, Gaziantep ve Bursa'nın ardından Beylikdüzü'nde bir okulda düzenlenen anma töreninde öğrencilerin Atatürk fotoğrafı önünde secde ettiği ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde bulunan Fatma Şensoy İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında kürsüye çıkan çocuklar şiirler okudu. Etkinlikte bir çocuk elinde Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafı tutarken, diğer çocuklarda Atatürk ilkelerinin yazılı olduğu bez şeritleri tutarak fotoğraf önünde secde etti. Görüntüler bir veli tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Türkiye'nin birçok yerinde görülen benzer görüntülerin aynı koreografi ürünü olması dikkat çekti. Öğrencilerin secde ettiği görüntüler Milli Eğitim Bakanlığı'nı da harekete geçirirken, skandal koreografinin kim tarafından hazırlandığını merak ediliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

10 Kasım’da bir skandal görüntü daha! Atatürk fotoğrafına secde ettirdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İstanbul Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu! Siyanür tespit edildi
İstanbul Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu! Siyanür tespit edildi
Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı' paylaşımı! İşte 'Akıncı’nın yer testi görüntüsü...
Selçuk Bayraktar'dan 'Akıncı' paylaşımı! İşte 'Akıncı’nın yer testi görüntüsü...
İzmir'de olay yaratan görüntünün ardı yılan hikayesi!
İzmir'de olay yaratan görüntünün ardı yılan hikayesi!
İzmir'de otoyolda kaçak göçmen kovalamacası
İzmir'de otoyolda kaçak göçmen kovalamacası
Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm tek parça izle!
Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm tek parça izle!
Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı
Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı
Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı
Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı
İzmir'deki kaza anı kamerada
İzmir Buca'daki kaza anı güvenlik kamerada
İzmir'de çöp dağları!
İzmir Bornova'da çöp dağları!
ABD ziyaretindeki beden dili ne anlatıyor?
Başkan Erdoğan ile Trump’ın tokalaştığı kare beden dili olarak ne anlatıyor?
Tunç Soyer'i eleştirdi diye CHP'den ihraç edildi
Kemal Karataş, Tunç Soyer'i eleştirdi diye CHP'den ihraç edildi
İşte Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılacağı tarih
Binali Yıldırım, İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılacağı tarihi açıkladı