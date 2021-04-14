Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İzmir Milletvetkili Tuncay Özkan'ın da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.
10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında Kılıçdaroğlu ve Özkan da var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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