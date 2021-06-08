  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem 100 bin liralık malzemeleri böyle çalıp kayıplara karıştılar!

    100 bin liralık malzemeleri böyle çalıp kayıplara karıştılar!

    Giriş Tarihi: 08.06.2021, 11:41

    İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir fabrikadan yaklaşık 100 bin lira değerinde malzemeyi çalan 2 kişi güvenlik kamerasına yansırken, kayıplara karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Olay, Aliağa ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan bir çelik hasır fabrikasının arka bölümünde bulunan alüminyumları kırarak içeri giren 2 kişi, fabrikanın ham madde bölümünde bulunan 100 bin lira değerindeki makine parçalarını ve muhtelif malzemeleri çaldı.



    HIRSIZLIK ANI KAMERADA
    İş yerinde meydana gelen hırsızlık anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içeriye giren şüphelilerden birisinin diğerini arayarak içeri çağırdığı ve ardından şahısların çuval içerisine doldurdukları malzemeleri taşıdıkları görünüyor.



    Öte yandan, olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    100 bin liralık malzemeleri böyle çalıp kayıplara karıştılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de CHP’liler birbirine girdi! Satırla saldırı anları kamerada
    İzmir’de CHP’liler birbirine girdi! Satırla saldırı anları kamerada
    Devlet Bahçeli'den HDP'ye kapatma davası açıklaması: Bu kanlı sayfa artık kapatılmalıdır
    Devlet Bahçeli'den HDP'ye kapatma davası açıklaması: Bu kanlı sayfa artık kapatılmalıdır
    Nefes kesen operasyon! Edremit’te polisin hayat kurtaran hamlesi
    Nefes kesen operasyon! Edremit’te polisin hayat kurtaran hamlesi
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu
    Müsilaj denize nasıl zarar veriyor? İşte müsilaj test sonuçları
    Müsilaj denize nasıl zarar veriyor? İşte müsilaj test sonuçları
    Turizmde rekor beklentisi!
    Turizmde rekor beklentisi!
    Devlet Bahçeli'den HDP'ye kapatma davası açıklaması: Bu kanlı sayfa artık kapatılmalıdır
    Devlet Bahçeli'den HDP'ye kapatma davası açıklaması: Bu kanlı sayfa artık kapatılmalıdır