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    12 Eylül darbesinin simgesi Zincirbozan'da neler yaşandı?

    Giriş Tarihi: 12.09.2021, 11:06

    Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Darbenin simgesi olan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan 38 yıldır girilemeyen Zincirbozan'a Ahaber girdi. Detayları A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında aktardı.

    12 Eylül darbesinin simgesi olan 16 siyasetçinin mahkum edildiği Zincirbozan'ın kilidini A Haber açtı. Süleyman Demirel, Deniz Baykal gibi siyasetçilerin tutulduğu Zincirbozan'daki 121 günlük esarette neler yaşandı? A Haber Yurt - İstanbul Haberler Müdürü Kerim Ulak, "A Haber olarak Türk televizyonculuk tarihinde bir ilke imza atıyoruz. 38 yıl boyunca girilmeyen Zincirbozan'a giriyoruz. Süleyman Demirel başta olmak üzere çok sayıda siyasi 121 gün boyunca burada sürgün yaşadı alıkonuldu." dedi.

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