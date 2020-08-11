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    12 ilde eş zamanlı dev FETÖ operasyonu! 3

    Giriş Tarihi: 11.08.2020, 11:32

    FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.

    Edinilen son dakika bilgisine göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 34'ü yakalandı.

    EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    İstanbul merkezli 12 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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