15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak! Açık olacak yerler açıklandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/15-ilde-sokaga-cikma-kisitlamasi-uygulanacak-acik-olacak-yerler-aciklandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanlığı 15 ilde uygulanacak “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” ile ilgili valiliklere genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.