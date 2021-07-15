<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/15-temmuz-demokrasi-muzesi-acildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile "15 Temmuz Demokrasi Müzesi" açıldı. FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz'da yaşananların dijital yöntemlerle anlatılacağı 8 salondan oluşan müzede, kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen yapay çınar ağacı yer alıyor.