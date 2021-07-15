  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldı

    15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldı

    Giriş Tarihi: 15.07.2021, 17:00

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile "15 Temmuz Demokrasi Müzesi" açıldı. FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz'da yaşananların dijital yöntemlerle anlatılacağı 8 salondan oluşan müzede, kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen yapay çınar ağacı yer alıyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Muğla Seydikemer’de kaza
    Muğla Seydikemer’de kaza
    Başkan Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
    Başkan Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı
    Bodrum'daki trafo yangını tedirgin etti
    Bodrum'daki trafo yangını tedirgin etti
    Başkan Erdoğan'dan Gazi Meclis'te önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Gazi Meclis'te önemli mesajlar
    15 Temmuz'da Marmaris'te neler yaşandı?
    15 Temmuz'da Marmaris'te neler yaşandı?
    Aydın'da gece saatlerinde korkutan yangın! İki daire küle döndü
    Aydın'da gece saatlerinde korkutan yangın! İki daire küle döndü
    Başkan Erdoğan'dan Gazi Meclis'te önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Gazi Meclis'te önemli mesajlar
    15 Temmuz'da Marmaris'te neler yaşandı?
    15 Temmuz'da Marmaris'te neler yaşandı?
    Sağlık Bakanı Koca'dan bayram öncesi kritik açıklamalar
    Sağlık Bakanı Koca'dan bayram öncesi kritik açıklamalar
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu
    Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde konuştu: O mesafe 15 km kısalıyor
    Başkan Erdoğan'dan Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'nde konuştu: O mesafe 15 km kısalıyor
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar