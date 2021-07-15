Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile "15 Temmuz Demokrasi Müzesi" açıldı. FETÖ yapılanması ve 15 Temmuz'da yaşananların dijital yöntemlerle anlatılacağı 8 salondan oluşan müzede, kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen yapay çınar ağacı yer alıyor.
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