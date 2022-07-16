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    Yeniasır TV Gündem "15 Temmuz" direnişinin 6. yıl dönümünde Türkiye genelinde eş zamanlı sala .

    "15 Temmuz" direnişinin 6. yıl dönümünde Türkiye genelinde eş zamanlı sala .

    Giriş Tarihi: 16.07.2022, 00:35

    FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde 215 şehidimiz anılırken, birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki yaklaşık 90 bin camide tekrar okundu.

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    15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki 81 ilde 90 bin camide eş zamanlı salalar okundu.

    15 TEMMUZ GECESİ OLDUĞU GİBİ

    Hain darbecilere karşı vatandaşlar sokaklara çıkarken, bir yandan da camilerden selalar okunmuş, halk direnişe çağrılmıştı.

    Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

    CAMİLER SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

    CUMA NAMAZI ÖNCESİ CAMİLERDE KUR'AN-I KERİM VE MEVLİD-İ ŞERİF

    Cuma namazı öncesinde tüm camilerde şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, il ve ilçe merkez camilerinde Mevlid-i Şerif okundu.

    Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camisi'nde şehitlerin ruhları için düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı", Diyanet TV'den naklen yayımlandı.

    15 Temmuz ruhunu ele alan bir hutbe camilerde okundu.

    DUALAR EDİLDİ

    Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edildi

    Şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi.

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