FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kargo terminalindeki çalışanların bir araya gelerek tankların karşısına çıktığı ve darbeye direndiği anlar görülüyor....
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine ait yeni görüntüler ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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