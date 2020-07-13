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    15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 13.07.2020, 11:41

    FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kargo terminalindeki çalışanların bir araya gelerek tankların karşısına çıktığı ve darbeye direndiği anlar görülüyor....

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