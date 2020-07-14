15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. O gece camide sela verdiği sırada saldırıya uğrayan müezzin Mehmet Kuzgun yaşadıklarını anlattı. Kuzgun, 'Ezandan rahatsız olanların saldırısına uğradık' dedi.
15 Temmuz gecesi darp edilen müezzin anlattı: Ezandan rahatsız olanların saldırısına uğradık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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