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    15 Temmuz gecesi darp edilen müezzin anlattı: Ezandan rahatsız olanların saldırısına uğradık

    Giriş Tarihi: 14.07.2020, 15:47

    15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. O gece camide sela verdiği sırada saldırıya uğrayan müezzin Mehmet Kuzgun yaşadıklarını anlattı. Kuzgun, "Ezandan rahatsız olanların saldırısına uğradık" dedi.

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