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    15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde tüm camilerden selalar okundu

    Giriş Tarihi: 16.07.2020, 00:38

    Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13’ten itibaren tüm camilerden selalar okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Beştepe Millet Camii’nden sela okudu.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

    Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

    Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.

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