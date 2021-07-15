15 Temmuz'da Marmaris'te neler yaşandı?

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15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde en kritik noktalardan biri de Başkan Erdoğan'ın bulunduğu Muğla'nın Marmaris ilçesiydi. Saat 3.30 sıralarında otel bahçesine giriş yapan hain darbeciler, etrafı kurşun yağmuruna tuttu. Başkan Erdoğan'ın koruma polislerinden Mehmet Çetin, orada şehit oldu. Darbeciler bir saate yakın otelde kaldıktan sonra Başkan Erdoğan'ın orada olmadığını anlayınca bölgeden çekildiler. O karanlık gecede yaşananları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.