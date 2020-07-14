15 Temmuz'da Marmaris'te yaşananları şahitleri anlattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/15-temmuzda-marmariste-yasananlari-sahitleri-anlatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde askeri hareketlilik yaşandı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak veren ve sokaklara inen vatandaşlar, darbe girişiminin önlenmesinde ve demokrasi zaferinin kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde suikast planlayan Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma'dan (MAK) askerlerin bulunduğu 37 kişilik tim, 15 Temmuz günü Çiğli'deki üste "yurtta sulh konseyi" üyesi darbeci tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in öncülüğünde bir araya geldi. Çatışma sonrası İçmeler mevkisinde ormanlık alana kaçan darbeci askerlerden 36'sı 17 gün boyunca hava ve karadan yürütülen operasyonda gruplar halinde yakalandı. FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin 4. yılında Marmaris'te yaşananları şahitler Ahaber ekranlarında anlattı.