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    Yeniasır TV Gündem 16 Mart koronavirüs vaka tablosu

    16 Mart koronavirüs vaka tablosu

    Giriş Tarihi: 16.03.2021, 20:23

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 71 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 16 bin 749 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

    Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 623'e yükseldi. Toplamda 35 milyon 435 bin 502 test yapıldı. Bugün yapılan 158 bin 386 testten, 16 bin 749 yeni vaka sayısı, 874 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 911 bin 642 olduğu, bugün iyileşen 17 bin 893 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 734 bin 862'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 474 olduğu açıklandı.

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