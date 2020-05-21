Manisa'da 17 yaşındaki Ceren Kultaş, akaryakıt istasyonuna birlikte geldiği kişi otomobili yıkatırken, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kimliği öğrenilemeyen kişi pompalı tüfeği Kultaş'a doğrultarak ardı ardına ateşledi. Saçmaların isabet ettiği Kultaş, kanlar içeresinde yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı.
17 yaşındaki genç kız, gittiği akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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