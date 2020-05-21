17 yaşındaki genç kız, gittiği akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle öldürüldü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/17-yasindaki-genc-kiz-gittigi-akaryakit-istasyonunda-pompali-tufekle-olduruldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa'da 17 yaşındaki Ceren Kultaş, akaryakıt istasyonuna birlikte geldiği kişi otomobili yıkatırken, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kimliği öğrenilemeyen kişi pompalı tüfeği Kultaş'a doğrultarak ardı ardına ateşledi. Saçmaların isabet ettiği Kultaş, kanlar içeresinde yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı.