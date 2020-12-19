19 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/19-aralik-turkiye-koronavirus-tablosu-aciklandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı 19 Aralık cumartesi koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir.' açıklamasında bulundu. İşte günlük koronavirüs tablosu....