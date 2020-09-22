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    19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!

    Giriş Tarihi: 22.09.2020, 11:16

    İzmir merkezli 19 ilde, FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 55 kişi gözaltına alındı.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında 32 avukat ile hala hukuk fakültesinde okuyan ya da hukuk fakültesini bitirip de başka işler yapan kişilerin de olduğu 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 19 ilde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah saatlerinde yaptığı operasyonda, 27'si avukat, 55 kişi gözaltına alındı.

    Şüpheliler arasında TSK'da görevli teğmen A.A.'nın da bulunduğu bildirildi. A.A.'nın önce Hukuk Fakültesi'nde eğitim almasının planlandığı, ancak daha sonra örgütün yönlendirmesiyle TSK'ya girdiği bildirildi. Şüphelilerin, Hukuk Fakültesi'nde okudukları tarihlerden itibaren örgütle irtibatlı oldukları, öğrencilik döneminde de örgütün hücre evlerinde kaldıkları, birçoğunun kapatılan Bank Asya'da hesabının olduğu tespit edildi.

    DHA

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