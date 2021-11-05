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    1915 Çanakkale Köprüsü sisler içerisinde

    Giriş Tarihi: 05.11.2021, 11:14

    Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün sisler içerisindeki hali, gün doğumunda drone ile görüntülendi.

    Çanakkale'de 2 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz ve kara trafiği olumsuz etkileniyor. Gün doğumunda Drone Pilotu Cihan Kurnaz tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sisler içerisindeki hali havadan görüntülendi.

    Kartpostallık görüntülerin oluştuğu videoda, 318 metre yükseklikteki köprü ayaklarının büyük bölümü sis bulutu altında kaldı.

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