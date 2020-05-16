  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem 1915 Çanakkale Köprüsünde Sona Yaklaşıldı!

    1915 Çanakkale Köprüsünde Sona Yaklaşıldı!

    Giriş Tarihi: 16.05.2020, 14:18

    Çanakkale Boğazının Gerdanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsünde Sona Yaklaşıldı!/ A Haber 1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 318 metreye ulaştı. Köprü ayaklarındaki son bölüm olan 32’nci bloğun 16 Nisan Cumartesi günü yerleştirilmesi bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale’nin Lapseki ilçesi köprü şantiyesinin olduğu yerde bir tören gerçekleştirilecek. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılacağı bildirilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da telekonferans yöntemiyle törene eşlik edeceği bildirildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    1915 Çanakkale Köprüsünde Sona Yaklaşıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saati değişti!
    65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saati değişti!
    Dombra'nın üstadı Arslanbek'ten Yunus Emre yorumu
    Dombra'nın üstadı Arslanbek'ten Yunus Emre yorumu
    Kanser hastası ve down sendromlu olan çocuk koronavirüsü yendi
    Kanser hastası ve down sendromlu olan çocuk koronavirüsü yendi
    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
    Başkan Erdoğan'dan Van'da Vefa Sosyal Destek ekiplerine düzenlenen alçak saldırıya sert tepki! |
    Başkan Erdoğan'dan Van'da Vefa Sosyal Destek ekiplerine düzenlenen alçak saldırıya sert tepki! |
    Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber yayımladı
    Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber yayımladı
    65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saati değişti!
    65 yaş ve üzeri sokağa çıkma saati değişti!
    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
    Başkan Erdoğan'dan Van'da Vefa Sosyal Destek ekiplerine düzenlenen alçak saldırıya sert tepki! |
    Başkan Erdoğan'dan Van'da Vefa Sosyal Destek ekiplerine düzenlenen alçak saldırıya sert tepki! |
    Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber yayımladı
    Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde uygulanacak 13 rehber yayımladı
    Van'daki Vefa ekibine düzenlenen alçak saldırı ile ilgili 38 gözaltı
    Van'daki Vefa ekibine düzenlenen alçak saldırı ile ilgili 38 gözaltı
    Koronavirüs önlemleri neler olacak? Uçuşlar ne zaman başlayacak?
    Koronavirüs önlemleri neler olacak? Uçuşlar ne zaman başlayacak?