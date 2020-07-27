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    Yeniasır TV Gündem 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yeni aşama! Karadan denize bağlanıyor

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde yeni aşama! Karadan denize bağlanıyor

    Giriş Tarihi: 27.07.2020, 14:28

    Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatı tam gaz devam ediyor. 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü’ndeki son çalışmaları Ahaber'den Vedat Sezer canlı yayında aktardı.

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