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    1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa ayakları ilk kez halatla birleştirildi

    Giriş Tarihi: 08.09.2020, 09:14

    1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Köprü inşaatında Asya ve Avrupa yakası geçici çalışma halatıyla ilk kez birbirine bağlandı. Çanakkale Boğazı 05.00-07.00 saatleri arasında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

    Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı tam gaz devam ediyor. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajına başlandı.

    İLK KEZ İKİ YAKA BİRBİRİNE HALATLA BAĞLANDI
    1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli bölümlerinden birini oluşturan geçici çalışma halatı montajına bugün başlandı. Çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi için sabah saat 05.00 ile 07.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bu sayede her Asya ve Avrupa yakası ilk kez bir halatla birleştirilmiş olacak.
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