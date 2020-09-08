1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Köprü inşaatında Asya ve Avrupa yakası geçici çalışma halatıyla ilk kez birbirine bağlandı. Çanakkale Boğazı 05.00-07.00 saatleri arasında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı tam gaz devam ediyor. 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçici çalışma halatı montajına başlandı.
1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya ve Avrupa ayakları ilk kez halatla birleştirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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