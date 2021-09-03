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    Yeniasır TV Gündem 2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı

    2 dev proje hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı

    Giriş Tarihi: 03.09.2021, 17:38

    Rize'de 2017 yılında inşaatına başlanılan İyidere-İkizdere yolu Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yolları ile 2019'da inşaatına başlanılan Salarha Tüneli tamamlandı. 70 yıllık hayal olan iki dev projenin açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz" dedi. Erdoğan, "Milletimiz yalan terörüne 2023'te gereken dersi verecektir. Zillet içindeki ittifaka en güzel dersi milletimiz verecektir." diyerek sert çıktı. Başkan Erdoğan, "İstihdamda 29 milyonun üzerine çıktık. Salgın öncesi durumu bile geride bıraktık. Türkiye ekonomisi yüzde 21.7 ile İngiltere'den sonra en çok büyüyen 2.ülke." ifadelerini kullandı.

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