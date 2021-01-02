2 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 202 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 180 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı. Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 202 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 295’e yükseldi.