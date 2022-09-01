20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan: Sizleri siyasi malzeme yapmaya çalışanlar var

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/20-bin-ogretmen-atamasi-gerceklesti-baskan-erdogan-sizleri-siyasi-malzeme-yapmaya-calisanlar-var" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20 bin Öğretmen Atama Töreni"nde konuştu. Erdoğan, ''Bu sene yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenliği uzman ve başöğretmen unvanlarıyla kariyer mesleği haline getirdik. Bizden önceki iktidarlar öğretmenlik meslek kanunu üzerinden siyaset yaptı. Sürüncemede bırakılan bu meseleyi biz çözdük. Boykot çağrısı öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlıyor. Bırakın boykotu. Bize yavrularıyla haşır neşir olacak öğretmenler lazım. Boykot çağrısı art niyetli bir girişimdir. Siz eğitim öğretim mimarı mısınız sokakta çapulcu musunuz? Bize yavrularıyla haşır neşir öğretmenler lazım'' ifadelerini kullandı.