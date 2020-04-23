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    23 Nisan için ilk tören Anıtkabir'de! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk anı defterini imzaladı

    Giriş Tarihi: 23.04.2020, 09:54

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk ve beraberindekiler, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Selçuk'un, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Selçuk daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı.

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