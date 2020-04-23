23 Nisan için ilk tören Anıtkabir'de! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk anı defterini imzaladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/23-nisan-icin-ilk-toren-anitkabirde-milli-egitim-bakani-ziya-selcuk-ani-defterini-imzaladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk ve beraberindekiler, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Selçuk'un, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Selçuk daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı.