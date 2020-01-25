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24 saat sonra mucize! Elazığ'da 2,5 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı

Giriş Tarihi: 25.01.2020, 21:21

Elazığ'da dün meydana gelen 6,8'lik depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 24 saat sonra yeni bir mucize gerçekleşti. Jandarma ekipleri 2,5 yaşındaki Buse Nur'u enkazdan kurtardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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