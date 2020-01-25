24 saat sonra mucize! Elazığ'da 2,5 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/24-saat-sonra-mucize-elazigda-25-yasindaki-cocuk-boyle-kurtarildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Elazığ'da dün meydana gelen 6,8'lik depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 24 saat sonra yeni bir mucize gerçekleşti. Jandarma ekipleri 2,5 yaşındaki Buse Nur'u enkazdan kurtardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.