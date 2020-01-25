Elazığ'da dün meydana gelen 6,8'lik depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 24 saat sonra yeni bir mucize gerçekleşti. Jandarma ekipleri 2,5 yaşındaki Buse Nur'u enkazdan kurtardı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
24 saat sonra mucize! Elazığ'da 2,5 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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