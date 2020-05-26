28 Şubat'ın kritik isimlerinden İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/28-subatin-kritik-isimlerinden-ismail-hakki-karadayi-hayatini-kaybetti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi: 28 Şubat postmodern darbesinin kritik isimlerinden 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı öldü! Tankların caddelerde yürütüldüğü ve silahlı darbe tehditleriyle seçilmiş siyasi iktidarın istifaya zorlandığı kritik günlerde Genelkurmak Başkanı olan Karadayı son olarak 28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezası almıştı.