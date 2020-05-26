Son dakika haberi: 28 Şubat postmodern darbesinin kritik isimlerinden 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı öldü! Tankların caddelerde yürütüldüğü ve silahlı darbe tehditleriyle seçilmiş siyasi iktidarın istifaya zorlandığı kritik günlerde Genelkurmak Başkanı olan Karadayı son olarak 28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezası almıştı.
28 Şubat'ın kritik isimlerinden İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.