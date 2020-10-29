29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, saatlerin 19.23'ü göstermesiyle başlayan Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlandı. A Haber'in naklen yayınladığı Büyük Cumhuriyet Konseri İstiklal Marşı ile başlarken, birçok önemli esere de yer verildi.
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