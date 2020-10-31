  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem 3 Bakan İzmir depremi hakkında flaş açıklamalarda bulundu

    3 Bakan İzmir depremi hakkında flaş açıklamalarda bulundu

    Giriş Tarihi: 31.10.2020, 03:29

    Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinde açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlarımıza taşınam-kira yardımı yapılacak" şeklinde konuştu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3 Bakan İzmir depremi hakkında flaş açıklamalarda bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Abi gitme! Günay enkazdan çıkarılmayı bekliyor
    Abi gitme! Günay enkazdan çıkarılmayı bekliyor
    İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz böyle çıkarıldı
    İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz böyle çıkarıldı
    İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse ve Günay kurtarılıyor!
    İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse ve Günay kurtarılıyor!
    Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir'de havadan destek verdi
    Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir'de havadan destek verdi
    İzmir'de enkaz altında kalan minik Buse'ye çok yaklaşıldı
    İzmir'de enkaz altında kalan minik Buse'ye çok yaklaşıldı
    Binali Yıldırım ve Bakanlardan İzmir depremi hakkında flaş açıklamalar
    Binali Yıldırım ve Bakanlardan İzmir depremi hakkında flaş açıklamalar
    Abi gitme! Günay enkazdan çıkarılmayı bekliyor
    Abi gitme! Günay enkazdan çıkarılmayı bekliyor
    İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz böyle çıkarıldı
    İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz böyle çıkarıldı
    İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse ve Günay kurtarılıyor!
    İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse ve Günay kurtarılıyor!
    Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir'de havadan destek verdi
    Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir'deki deprem enkazı çalışmalarına havadan destek verdi
    İzmir'de enkaz altında kalan minik Buse'ye çok yaklaşıldı
    İzmir'de enkaz altında kalan minik Buse'ye çok yaklaşıldı
    Binali Yıldırım ve Bakanlardan İzmir depremi hakkında flaş açıklamalar
    Binali Yıldırım ve Bakanlardan İzmir depremi hakkında flaş açıklamalar