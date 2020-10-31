3 Bakan İzmir depremi hakkında flaş açıklamalarda bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/3-bakan-izmir-depremi-hakkinda-flas-aciklamalarda-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinde açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlarımıza taşınam-kira yardımı yapılacak" şeklinde konuştu.