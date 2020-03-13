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    3 bakandan kritik açıklamalar! Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

    Giriş Tarihi: 13.03.2020, 18:52

    Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vakasının ikiye yükselmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ise ikinci kez bir araya geldi. Toplantı sonrası 3 bakan kamera karşısına geçti. Sağlık Bakanı Koca, "İlk çıkan vakamızın yakın çevresinde 3 yeni vaka daha teşhis ettik. 5 vaka birbiriyle bağlantılı." dedi.

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