3 bakandan kritik açıklamalar! Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/3-bakandan-kritik-aciklamalar-koronavirus-vaka-sayisi-5e-yukseldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vakasının ikiye yükselmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ise ikinci kez bir araya geldi. Toplantı sonrası 3 bakan kamera karşısına geçti. Sağlık Bakanı Koca, "İlk çıkan vakamızın yakın çevresinde 3 yeni vaka daha teşhis ettik. 5 vaka birbiriyle bağlantılı." dedi.