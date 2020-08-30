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    300 İHA 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı | Külliye'de görsel şölen

    Giriş Tarihi: 30.08.2020, 22:53

    İletişim Başkanlığı tarafından 300 İHA ile düzenlenen gösteride, milletin Kurtuluş Savaşındaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel bir anlatımla gökyüzüne yansıtıldı.

    Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser verilen konserin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenledi.

    Türkiye'de İstanbul'daki 15 Temmuz anma törenlerinde 200 İHA ile ilk kez kullanılan ışık gösterisi teknolojisi, bu kez 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 300 İHA ile Beştepe'de gerçekleştirildi.

    Yaklaşık 12 dakika süren gösteride, özel bir yazılımla kontrol edilen İHA'larla "30 Ağustos", "Zafer Bayramı" ve "Bir milletin zaferi" yazıldı.

    İlgiyle izlenen gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu.

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