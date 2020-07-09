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    31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 09.07.2020, 11:55

    Milyonlarca öğrenci ve veli '31 Ağustos'ta okullar açılacak mı?' sorusunun yanıtnı merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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