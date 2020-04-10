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    Yeniasır TV Gündem 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Uzman isimler A Haber ekranlarında kararı değerlendirdi

    31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Uzman isimler A Haber ekranlarında kararı değerlendirdi

    Giriş Tarihi: 10.04.2020, 23:57

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, "30 Büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır." açıklamasında bulundu. Uzman isimler A Haber ekranlarında alınan kararı değerlendirdi.

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