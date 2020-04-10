Son dakika haberi… İçişleri Bakanlığı, '30 Büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.' açıklamasında bulundu. Uzman isimler A Haber ekranlarında alınan kararı değerlendirdi.
31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Uzman isimler A Haber ekranlarında kararı değerlendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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