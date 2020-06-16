Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurmasının ardından Kayseri'de yasağın ilk gününde vatandaşların kurala büyük ölçüde uyduğu görüldü.
42 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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