  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem 42 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı

    42 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı

    Giriş Tarihi: 16.06.2020, 10:51

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurmasının ardından Kayseri'de yasağın ilk gününde vatandaşların kurala büyük ölçüde uyduğu görüldü.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    42 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!
    İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!
    Terör örgütüne ağır darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    Terör örgütüne ağır darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu!
    İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu!
    Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı izle!
    Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı izle!
    Bakan Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Bakan Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar
    Terör örgütüne ağır darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    Terör örgütüne ağır darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu!
    İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu!
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar
    AK Parti MYK toplantısı başladı
    AK Parti MYK toplantısı başladı
    Çeşme otoyolunda feci kaza! 2 kişi yanarak can verdi
    Çeşme otoyolunda feci kaza! 2 kişi yanarak can verdi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine taziye mesajı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine taziye mesajı